La nuit du cirque avec Le Collectif Sismique et Silex Saint-André-de-Cubzac

La nuit du cirque avec Le Collectif Sismique et Silex

Collège La Garosse Saint-André-de-Cubzac Gironde

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-16

fin : 2025-11-16

Date(s) :

2025-11-16

Le clown est un personnage qui prend feu. Poreux à ce qui lui est extérieur, les émotions lui parvenant sont autant d’étincelles qui amorcent sa combustion.

C’est ainsi qu’Ignis porte cette fascination de la plus petite lueur de bougie, chaleureuse et intimiste, jusqu’au grand embrasement de tout, à en construire des châteaux de cendres. Bienvenue dans l’univers sensible et insaisissable du Collectif Sismique.

Pour augmenter cette rencontre, deux invitations particulières ont été écrites avec le Collectif

– suite à la représentation du vendredi soir, découvrez une proposition surprise par la compagnie pyrotechnicienne Silex ! et un groupe de jeunes en partenariat avec la Mission locale de Haute-Gironde.

– suite à la représentation du dimanche, faites plus ample connaissance avec les origines italiennes de l’interprète d’Ignis autour d’un feu glouton.

Dés 12 ans Durée 1h. .

Collège La Garosse Saint-André-de-Cubzac 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 43 64 80

