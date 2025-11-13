LA NUIT DU CIRQUE Balma

LA NUIT DU CIRQUE

Profitez d’un moment suspendu et chaleureux au coeur de l’automne, un temps de partage fédérateur et festif autour de la diversité du cirque de création !

Le cirque est un souffle, une échappée, il défie les équilibres et bouscule le réel. Le cirque attire les regards, unit les âmes par l’émotion. Dans un monde qui vacille, il ouvre un espace de liberté, de mouvements et de rencontres. Cette 7e Nuit est la vôtre celle d’un cirque qui rassemble au-delà des différences, celle d’une liberté sans concessions. Au programme des spectacles de cirque et des initiations aux arts du cirque avec les écoles.

Rendez-vous aux Centres culturels Alban-Minville et Ernest Renan, au Gymnase Léo Lagrange (Cugnaux), à l’École de cirque Pep’s (Blagnac) , au centre municipal des arts du cirque du Lido et à la Salle Jacques Brel (Castanet Tolosan).

Vous pouvez consulter le programme détaillé sur le site internet de la Nuit du Cirque. .

DIVERS LIEUX Balma 31000 Haute-Garonne Occitanie contact@territoiresdecirque.com

English :

Enjoy a moment of suspension and warmth in the heart of autumn, a festive time of sharing in the diversity of circus creation!

German :

Genießen Sie einen schwebenden und warmen Moment im Herzen des Herbstes, eine verbindende und festliche Zeit des Teilens rund um die Vielfalt des kreativen Zirkus!

Italiano :

Godetevi un momento di sospensione e di calore nel cuore dell’autunno, un momento di festa per condividere la diversità della creazione circense!

Espanol :

Disfrute de un momento de suspensión y calor en pleno otoño, ¡una época festiva para compartir la diversidad de la creación circense!

