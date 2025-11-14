LA NUIT DU CIRQUE Le Nouveau Théâtre Châtellerault

LA NUIT DU CIRQUE

Le Nouveau Théâtre 21 rue Chanoine de Villeneuve Châtellerault Vienne

Dans le cadre de la Nuit du Cirque, les élèves et étudiants de l’École Nationale de Cirque présenteront une série de numéros conçus en collaboration avec leurs enseignants. Cette soirée sera l’occasion d’apprécier des propositions artistiques originales, où le geste, le mouvement et l’imaginaire s’entrelacent pour donner vie à des performances singulières.

Une belle opportunité de mettre en lumière la diversité des approches et la vitalité du cirque contemporain. .

Le Nouveau Théâtre 21 rue Chanoine de Villeneuve Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 85 46 54 billetterie@3t-chatellerault.fr

