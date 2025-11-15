La Nuit du Cirque Chapiteau Mimulus Fresnay-sur-Sarthe
La Nuit du Cirque Chapiteau Mimulus Fresnay-sur-Sarthe samedi 15 novembre 2025.
La Nuit du Cirque
Chapiteau Mimulus Avenue de la Gare Fresnay-sur-Sarthe Sarthe
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-15 19:30:00
fin : 2025-11-15
Date(s) :
2025-11-15
Rendez-vous pour la Nuit du Cirque à Fresnay-sur-Sarthe avec l’École de Cirque Mimulus !
19h30 Première partie Numéros d’élèves de l’école de cirque
20h30 Bal(les) Cie Zalataï Jonglerie et multicordes
Bal(les) nait de la rencontre de deux artistes. Une, plutôt acrobate et l’autre, clairement jongleur… deux personnages qui jouent, se taquinent et se cherchent à travers leurs langages respectifs. Bal(les) est un spectacle poétique et touchant, tout en finesse !
Réservations auprès de l’École de Cirque Mimulus au 06 12 69 84 51 ou sur HelloAsso.
Tarifs 10€ plein tarif 8€ tarif réduit. .
Chapiteau Mimulus Avenue de la Gare Fresnay-sur-Sarthe 72130 Sarthe Pays de la Loire +33 6 12 69 84 51 administration-mimulus@orange.fr
English :
Join us for Circus Night in Fresnay-sur-Sarthe with École de Cirque Mimulus!
German :
Treffpunkt für die Zirkusnacht in Fresnay-sur-Sarthe mit der Zirkusschule Mimulus!
Italiano :
Unitevi a noi per la Notte del Circo a Fresnay-sur-Sarthe con l’École de Cirque Mimulus!
Espanol :
Noche de circo en Fresnay-sur-Sarthe con la École de Cirque Mimulus
L’événement La Nuit du Cirque Fresnay-sur-Sarthe a été mis à jour le 2025-10-21 par OT des Alpes Mancelles