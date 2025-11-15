La Nuit du Cirque La jeune création éclaire la 7e nuit du cirque Académie Fratellini Saint-Denis

La Nuit du Cirque La jeune création éclaire la 7e nuit du cirque

Académie Fratellini 1-9 rue des Cheminots Saint-Denis Seine-Saint-Denis

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 15:30:00

fin : 2025-11-16 00:00:00

Date(s) :

2025-11-15 2025-11-16

Dans la nouvelle grande halle, l’Académie Fratellini célèbre la Nuit du Cirque avec un week-end jeune public ! Découvrez deux créations d’un artiste singulier, présentées le même jour pour un moment unique de cirque contemporain.

Académie Fratellini 1-9 rue des Cheminots Saint-Denis 93200 Seine-Saint-Denis Île-de-France +33 1 49 46 00 00 contact@academie-fratellini.com

English : La Nuit du Cirque La jeune création éclaire la 7e nuit du cirque

In the new grand hall, the Académie Fratellini celebrates Circus Night with a weekend for young audiences! Discover two creations by a unique artist, presented on the same day for a unique contemporary circus experience.

German :

In der neuen großen Halle feiert die Académie Fratellini die Nacht des Zirkus mit einem Wochenende für junges Publikum! Entdecken Sie zwei Kreationen eines einzigartigen Künstlers, die am selben Tag aufgeführt werden, für einen einzigartigen Moment des zeitgenössischen Zirkus.

Italiano :

Nella nuova Grande Halle, l’Académie Fratellini celebra la Notte del Circo con un weekend dedicato al pubblico giovane! Scoprite due creazioni di un unico artista, presentate lo stesso giorno per un momento unico di circo contemporaneo.

Espanol : La Nuit du Cirque La jeune création éclaire la 7e nuit du cirque

En la nueva gran sala, la Academia Fratellini celebra la Noche del Circo con un fin de semana dedicado al público joven. Descubra dos creaciones de un artista singular, presentadas el mismo día para disfrutar de un momento único de circo contemporáneo.

