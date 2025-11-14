La Nuit du Cirque Archaos Pôle National du Cirque Marseille 15e Arrondissement

La Nuit du Cirque

Vendredi 14 novembre 2025 à partir de 20h.

Dimanche 16 novembre 2025 à partir de 15h. Archaos Pôle National du Cirque 22 Bd de la Méditerranée Marseille 15e Arrondissement Bouches-du-Rhône

La Nuit du Cirque fait son retour les 14 et 16 novembre à Archaos !Enfants

La Nuit du Cirque est un temps fort international qui célèbre le cirque sous toutes ses facettes. L’événement est initié et organisé par Territoires de Cirque avec le soutien du Ministère de la Culture.









Vendredi 14 à 20h cirque et stand up







Mother.Woman.Artist, par la Cie MDS Marianna De Sanctis

Un spectacle de cirque brut et ironique qui célèbre la fragilité de la scène. Une artiste y partage un témoignage intime sur la discrimination de genre, ouvrant un dialogue sans filtre avec le public.

Durée 55mn, à partir de 8 ans









Dimanche 16 novembre à 15h mât chinois, équilibres, jonglage







Spectacle de la Cie Si seulement

Un cercle est là, posé à même le sol, une lisière discrète entre le public et les deux artistes. Un espace de tension, d’attention, qui s’étire et se resserre. Le geste s’incarne et se nourrit d’une technique très maîtrisée dans un ensemble poétique.

Durée 45 mn, à partir de 4 ans .

Archaos Pôle National du Cirque 22 Bd de la Méditerranée Marseille 15e Arrondissement 13015 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Circus Night returns to Archaos on November 14 and 16!

German :

Die Nuit du Cirque kehrt am 14. und 16. November in Archaos zurück!

Italiano :

La Notte del Circo torna ad Archaos il 14 e il 16 novembre!

Espanol :

La Noche del Circo vuelve a Archaos los días 14 y 16 de noviembre

