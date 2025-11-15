La Nuit du Cirque Vilain Chien Chapiteau de Passe-Muraille Besançon
La Nuit du Cirque Vilain Chien Chapiteau de Passe-Muraille Besançon samedi 15 novembre 2025.
La Nuit du Cirque Vilain Chien
Chapiteau de Passe-Muraille 2e, rue du Barlot Besançon Doubs
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-15 19:30:00
fin : 2025-11-15
Date(s) :
2025-11-15
Vilain Chien La Générale Posthume
Cirque indigne, concert acrobatique et gesticulé.
Passe-Muraille, Centre des Arts du Cirque
DURÉE 50 minutes
AGE Tout public, conseillé à partir de 8 ans
————————
Partenaires du spectacle Le Palc PNC à Châlons-en-Champagne (51) Cirk’Eole à Montigny-lès-Metz (57) La Grainerie Balma(31) Plus Petit Cirque du Monde à Bagneux (92) L’Ecole de Cirque de Lyon (69) L’espace Périphérique Paris (75) 2R2C Rue Watt Paris (75) Ax Animation Ax-les-Thermes La Cascade PNC Bourg Saint Endéol (07) Le Jardin de Verre Cholet (49) Le Plongeoir PNC Le Mans (72)
Subventions Aide au projet DRAC Grand Est Ville de Chalons en Champagne Région Grand Est Département de la Marne .
Chapiteau de Passe-Muraille 2e, rue du Barlot Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 22 77 16 81 secretariat.pmcac@gmail.com
English : La Nuit du Cirque Vilain Chien
German : La Nuit du Cirque Vilain Chien
Italiano :
Espanol :
L’événement La Nuit du Cirque Vilain Chien Besançon a été mis à jour le 2025-10-28 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON