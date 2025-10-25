La Nuit du Cognac Salle des Distilleries Segonzac
La Nuit du Cognac Salle des Distilleries Segonzac samedi 25 octobre 2025.
La Nuit du Cognac
Salle des Distilleries 2 rue Aimé Richard Segonzac Charente
Tarif : 14 – 14 – 14 EUR
Entrée + 1 conso
Date et horaire :
Début : 2025-10-25 22:00:00
fin : 2025-10-25 04:00:00
Date(s) :
2025-10-25
Soirée organisé par les Jeunes Agriculteurs de Segonzac et mixée par Yann Switch
Salle des Distilleries 2 rue Aimé Richard Segonzac 16130 Charente Nouvelle-Aquitaine lanuitducognac@gmail.com
English :
Evening organized by the Jeunes Agriculteurs de Segonzac and mixed by Yann Switch
German :
Abend organisiert von den Jeunes Agriculteurs de Segonzac und gemixt von Yann Switch
Italiano :
Serata organizzata dai Giovani Agricoltori di Segonzac e mixata da Yann Switch
Espanol :
Velada organizada por los Jóvenes Agricultores de Segonzac y mezclada por Yann Switch
