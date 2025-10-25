La Nuit du Cognac Salle des Distilleries Segonzac

La Nuit du Cognac

Salle des Distilleries 2 rue Aimé Richard Segonzac Charente

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Entrée + 1 conso

Début : 2025-10-25 22:00:00

fin : 2025-10-25 04:00:00

2025-10-25

Soirée organisé par les Jeunes Agriculteurs de Segonzac et mixée par Yann Switch

Salle des Distilleries 2 rue Aimé Richard Segonzac 16130 Charente Nouvelle-Aquitaine lanuitducognac@gmail.com

English :

Evening organized by the Jeunes Agriculteurs de Segonzac and mixed by Yann Switch

German :

Abend organisiert von den Jeunes Agriculteurs de Segonzac und gemixt von Yann Switch

Italiano :

Serata organizzata dai Giovani Agricoltori di Segonzac e mixata da Yann Switch

Espanol :

Velada organizada por los Jóvenes Agricultores de Segonzac y mezclada por Yann Switch

