La nuit du conservatoire improvisez la nuit 2ème édition Place Carli Marseille 1er Arrondissement

La Nuit du Conservatoire revient pour une deuxième édition !

Cette soirée sera placée sous le signe de l’improvisation et viendra clôturer le mois de l’impro du Conservatoire.



Après une première édition réussie, le Conservatoire vous propose de revenir déambuler et de découvrir la vingtaine de propositions théâtre, danse et musique et autres performances



L’événement d’ampleur nationale est porté par le syndicat des personnels de direction des conservatoire (SPEDIC) et sera marrainé par Zahia Ziouani, cheffe d’orchestre engagée qui porte l’orchestre Divertimento.



→ SALLE TOMASI

18h De l’impro dans les cordes

Le violoncelliste et improvisateur Stann Duguet a mené des ateliers avec les élèves du département cordes du Conservatoire à l’occasion du mois de l’improvisation. Les élèves façonnent ainsi leur voix personnelle, en recherchant leur “liberté musicale”. Avec les élèves de l’orchestre Vivaldi B et Stann Duguet | Enseignant·es Marine Rodallec et Frédéric Isoletta

19h Concert solo Stann Duguet

Pour la Nuit du Conservatoire, Stann Duguet propose un concert solo, à la croisée des genres.

20h30 Un souffle commun

Durant tout le mois de janvier, l’orchestre d’harmonie 2 a exploré l’improvisation collective. Entrons dans un monde sonore et visuel en mouvement une invitation à défier les éléments ! Avec les élèves de l’Orchestre Harmonie 2 Enseignants Sylvain Gargalian et Jonathan Robert

21h30 Images magiques

Traditions orales, créations originales et musique à l’image composent un voyage narratif où l’imaginaire guide l’orchestre d’harmonie 3. Pièces de Paul Dukas et Amine Soufari, Yovana Cordas et Cécile Brieu (élèves et anciens élèves de la classe de composition à l’image). Avec les élèves de l’Orchestre Harmonie 3, avec la participation du pupitre de percussions de l’OSAMU&CO | Enseignants Sylvain Gargalian et Pierre-Adrien Charpy

22h45 O’Jazz AMU & Co Big Band

Le Big Band O’JAZZ AMU & Co présente pour la première fois un extrait de son programme 2026. L’orchestre arpente des répertoires éclectiques du jazz, rendant hommage à Count Basie, Terry Gibbs, Clifford Brown et Ella Fitzgerald. Big Band d’Aix-Marseille Université et du Conservatoire Pierre Barbizet de Marseille Direction Romain Morello







→ SALLE BILLIOUD

Rendez-vous dans la cour d’honneur pour le début de la pièce en déambulation

17h30 City Life

Création chorégraphique proposée par l’École Nationale de Danse de Marseille (ENDM) Sur une musique de Steve Reich, les élèves de danse interprètent un extrait de City Life , création chorégraphique commandée pour l’ouverture du festival Propagations 2026 au GMEM et présentent des variations contemporaines issues d’un travail d’improvisation révélant la singularité de chaque interprète. Avec les élèves des classes SUP 1/SUP 2 Enseignant·es Carole Gomes et Arnaud Baldaquin

18h30 Improvisation collective Piano & esquisses

Quand le piano improvisé dialogue avec le dessin en direct. Sons, lignes et gestes se répondent sous vos yeux, accompagnés d’invités surprises, pour une création spontanée et partagée. Avec les élèves et ancien·nes élèves de piano et les élèves des ateliers publics des Beaux-Arts de Marseille | Enseignantes coordinatrices Nathalie Lanoë, Karine Santi-Weil et Cynthia Caubisens

19h30 Mehdi Telhaoui Les chemins de l’improvisation

Retraçons ensemble l’art de l’improvisation ! Explorons tous les rouages mystérieux de cette tradition des grands compositeurs appréciée de toutes et tous tant elle unit réflexion et instinct. Avec un peu de technique et beaucoup d’imagination, construisons un concert dont vous serez l’inspiration ! Par Mehdi Telhaoui, pianiste, compositeur et ancien élève du Conservatoire

21h Premières traversées

À l’occasion de l’ouverture en janvier de la classe d’improvisation libre, de jeunes musicien·nes se rencontrent autour d’expérimentations sonores. Écoutons les timbres, explorons textures et gestes, affinons la perception du son. Elles et ils tissent ensemble un langage musical vivant et surprenant. Avec les étudiant·es en préf iguration CPES promo 2025 et la classe de musique de chambre. Enseignant·es Jonathan Robert et Cynthia Caubisens

22h Cynthia Caubisens Neuronal Harmonies

Un concert où les frontières s’effacent L’improvisation électronique fusionne avec le piano préparé en un paysage sonore en perpétuel mouvement. Inspiré de sonorités glanées à travers le monde, ce dialogue d’ombre et de lumière invite à un voyage intérieur. Une plongée sensorielle au cœur de l’écoute et de l’humain. Par Cynthia Caubisens, musicienne, performeuse, plasticienne sonore et enseignante d’improvisation au Conservatoire







→ SALLE AUDOLI

18h Utopie Dystopie

Entre musique assistée par ordinateur et textes dystopiques, quatre performances improvisées imaginent d’autres futurs possibles. Une utopie des corps vivants face aux dérives technologiques. Avec les élèves de théâtre de cycle 3 et la classe de composition à l’image Enseignant·es Antoine Mahaut, Alice Mora, Pierre Adrien Charpy

19h15 La Distinction

Théâtre, musique et improvisation se rencontrent autour de l’œuvre de Pierre Bourdieu. À partir de canevas inspirés du jazz, comédien·nes et musicien·nes inventent des scènes où goûts et classes sociales s’entrechoquent. Avec les élèves de théâtre de cycle 2 et les élèves de jazz de cycle 1 et cycle 2 | Enseignant·es Magali Jacquot et Fabien Ottones

20h30 Au dodo Mammout

Improvisations guidées à partir d’une œuvre jeunesse pleine de poésie de Anouch Paré. Les enfants jouent avec les sons et les situations dans une exploration ludique et collective. Avec les élèves de théâtre découverte 2 Enseignant Antoine Mahaut

21h15 La grande impro clownesque

Une improvisation burlesque sans filet… ou presque. Clowns, meneur de jeu et public construisent ensemble un joyeux chaos où poésie, échec et rire deviennent matière à fête. À la suite des ateliers menés par Jérome Beauf ils. Avec les élèves de théâtre de cycle 3 | Enseignant·es Antoine Mahaut, Alice Mora

23h Bloco Sincopado Fanfare brésilienne

Le Bloco Sincopado est un projet issu des ateliers de pratique collective de l’association La Sincopada. Il regroupe une vingtaine de participants autour de l’exploration de la diversité de rythmes issus des traditions populaires, les arrangements laissent une belle part à l’improvisation autour des cellules rythmiques propres à chaque morceau. Avec la participation d’ancien·nes élèves Passerelle du Conservatoire







→ SALLE D’ORGUE

17h30 Hybrid#1 bis

Pièce graphique sans titre pour 4 violoncelles et bande avec les élèves du Conservatoire. Composition Jessy Dulheuer. Suivi d’une pièce collaborative autour du geste musical et de l’improvisation avec des ordinateurs. Avec les élèves des classes de violoncelle et d’électroacoustique | Enseignant·es Jean Luc Gergonne et Marine Rodallec

19h Ensemble Signal Bruit

Improvisation libre, œuvres ouvertes et partitions graphiques composent un terrain de jeu sonore, entre écriture et liberté totale. Un projet à l’initiative de la classe de musique électroacoustique du Conservatoire Enseignant Jean-Luc Gergonne

20h Lecture improvisée interactive

Un piano, vingt livres, sept voix. Le public choisit, le reste s’improvise. Une lecture vivante, ludique et participative. Avec les élèves de diplôme national d’études de théâtre (DNET) | Enseignant Franck Zerbib







→ SALLE D4

19h L’oreille concrète Bonus Trip

Plongée dans l’univers sonore Les Anecdotiques de Luc Ferrari. Une œuvre où l’écoute devient récit, portée par une interprétation sensible d’une élève du département électroacoustique. Enseignant Jean-Luc Gergonne Interprète Deborah Repetto-Andipatin

20h Marathon de l’oreille concrète

Une traversée sonore non-stop menée par les élèves de musique électroacoustique. Quatre heures d’écoute, d’expérimentation et de formes libres. Enseignant Jean-Luc Gergonne







HORS LES MURS

19h les 30 et 31 janvier au Théâtre la Criée

En préambule à La Leçon d’Eugène Ionesco mise en scène par Robin Renucci, des élèves de théâtre en DNET et cycle 3 présentent une création autonome d’après “Donc” de Jean-Yves Picq. Enseignant·es Antoine Mahaut, Alice Mora et Franck Zerbib .

