LA NUIT DU CONSERVATOIRE CONSERVATOIRE DE TOULOUSE Toulouse

LA NUIT DU CONSERVATOIRE

CONSERVATOIRE DE TOULOUSE 17 Rue Larrey Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-30 18:00:00

fin : 2026-01-30 23:00:00

Date(s) :

2026-01-30

Le Conservatoire de Toulouse rejoint la 13ème Nuit des Conservatoires pour célébrer l’enseignement artistique dans toute sa dimension.

Le Conservatoire de Toulouse ouvre ses portes pour une soirée exceptionnelle. Les 3 disciplines enseignées au Conservatoire, danse, musique et théâtre sont mises à l’honneur, avec des performances d’élèves, des concerts d’ensembles, des spectacles de danse et des mises en scène théâtrales, culminant avec un final inoubliable.

Venez découvrir les talents de demain, assister à des ateliers interactifs et partager des moments conviviaux et inspirants. Une soirée magique où danse, musique et théâtre et émotions se mêlent pour célébrer la créativité et le talent des jeunes artistes.

Venez nombreux et participez à cette fête culturelle unique !

Entrée libre dans la limite des places disponibles .

CONSERVATOIRE DE TOULOUSE 17 Rue Larrey Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 22 39 36 crractionculturelle@mairie-toulouse.fr

English :

The Toulouse Conservatory joins the 13th Nuit des Conservatoires to celebrate artistic education in all its dimensions.

L’événement LA NUIT DU CONSERVATOIRE Toulouse a été mis à jour le 2026-01-05 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE