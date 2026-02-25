La nuit du court métrage à Lacapelle-Cabanac

Lacapelle-Cabanac Lot

Début : 2026-03-27 18:30:00

Dans le cadre de la "Fête du court métrage", le CdFAC (Comité des fêtes et d'actions culturelles) de Lacapelle-cabanac vous invite à participer à sa nuit du court métrage.

Nous vous avons préparé un programme tout public mêlant courts métrages d'animation et de fiction.

Entrée libre, sans réservation

.

Lacapelle-Cabanac 46700 Lot Occitanie lacapellecdf@gmail.com

English :

As part of the "Fête du court métrage", the CdFAC (Comité des fêtes et d'actions culturelles) of Lacapelle-cabanac invites you to take part in its short film night

