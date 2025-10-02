La Nuit Du Droit 2025 Site historique Verdun

La Nuit Du Droit 2025 Site historique Verdun jeudi 2 octobre 2025.

La Nuit Du Droit 2025

Site historique Place Saint-Paul Verdun Meuse

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2025-10-02 18:00:00

fin : 2025-10-02 21:00:00

Date(s) :

2025-10-02

Le jeudi 02 octobre 2025, avant-veille du soixante-septième anniversaire de la Constitution de 1958, aura lieu La Nuit Du Droit.

Pour célébrer cet événement national, le tribunal judiciaire de Verdun met en place un partenariat avec les forces de police et de gendarmerie de la Meuse mais également le CSAPA (Addictions France) de Verdun ainsi que le SPIP de la Meuse et l’Est Républicain de Verdun, afin de coanimer cette soirée thématique de 18h à 21h (sur inscription) sous la forme d’un ciné-débat sur le narcotrafic qui sera suivi d’un temps d’échange avec les institutions présentes.

La Nuit du Droit est, de fait, une occasion unique qui permet à chacun de discuter sans barrière avec les professionnels du droit. Les manifestations riches et variées créées au soir du 2 octobre prochain ont pour but de mieux faire connaître le droit, ses principes, ses institutions, ses métiers.

Nous vous attendons nombreux/nombreuses !

Inscription obligatoire par mail communic.tj-verdun@justice.fr

Age minimum requis 16 ansAdultes

0 .

Site historique Place Saint-Paul Verdun 55100 Meuse Grand Est +33 3 29 86 19 85

English :

On Thursday, October 02, 2025, the eve of the sixty-seventh anniversary of the 1958 Constitution, La Nuit Du Droit will take place.

To celebrate this national event, the Verdun Judicial Court is setting up a partnership with the Meuse police and gendarmerie forces, as well as the Verdun CSAPA (Addictions France), the Meuse SPIP and the Verdun Est Républicain, to co-host this themed evening from 6pm to 9pm (registration required), in the form of a film-debate on drug trafficking, followed by a discussion with the institutions present.

La Nuit du Droit is a unique opportunity for barrier-free discussions with legal professionals. The rich and varied events scheduled for the evening of October 2 are designed to raise awareness of the law, its principles, its institutions and its professions.

We look forward to seeing you there!

Registration required by e-mail: communic.tj-verdun@justice.fr

Minimum age: 16

German :

Am Donnerstag, dem 2. Oktober 2025, dem Vorabend des siebenundsechzigsten Jahrestags der Verfassung von 1958, findet die Nacht des Rechts statt.

Um dieses nationale Ereignis zu feiern, hat das Gericht von Verdun eine Partnerschaft mit der Polizei und der Gendarmerie des Departements Meuse, dem CSAPA (Addictions France) von Verdun, der SPIP des Departements Meuse und dem Est Républicain von Verdun gegründet, um diesen Themenabend von 18 bis 21 Uhr (mit Anmeldung) gemeinsam zu gestalten.

Die Nacht des Rechts ist in der Tat eine einzigartige Gelegenheit, die es jedem ermöglicht, barrierefrei mit Rechtsprofis zu diskutieren. Die reichhaltigen und vielfältigen Veranstaltungen, die am Abend des 2. Oktober geschaffen werden, sollen das Recht, seine Grundsätze, seine Institutionen und seine Berufe besser bekannt machen.

Wir erwarten Sie zahlreich/zahlreich!

Verbindliche Anmeldung per E-Mail: communic.tj-verdun@justice.fr

Erforderliches Mindestalter: 16 Jahre

Italiano :

Giovedì 02 ottobre 2025, alla vigilia del sessantasettesimo anniversario della Costituzione del 1958, si terrà La Nuit Du Droit.

Per celebrare questo evento nazionale, la Magistratura di Verdun ha avviato una collaborazione con la polizia e la gendarmeria della Mosa, nonché con il CSAPA di Verdun (Dipendenze Francia), lo SPIP della Mosa e il Verdun Est Républicain, per organizzare questa serata a tema dalle 18.00 alle 21.00 (registrazione obbligatoria) sotto forma di un film-dibattito sul traffico di droga, seguito da un dibattito con le istituzioni presenti.

La Nuit du Droit è un’occasione unica per parlare con i professionisti del diritto senza barriere. I ricchi e variegati eventi in programma per la sera del 2 ottobre sono pensati per far conoscere il diritto, i suoi principi, le sue istituzioni e le sue professioni.

Ci auguriamo di vedervi numerosi!

Iscrizione obbligatoria via e-mail: communic.tj-verdun@justice.fr

Età minima: 16 anni

Espanol :

El jueves 2 de octubre de 2025, víspera del sexagésimo séptimo aniversario de la Constitución de 1958, tendrá lugar La Nuit Du Droit.

Para celebrar este acontecimiento nacional, el Tribunal de Primera Instancia de Verdún se asocia con la policía y la gendarmería de Mosa, así como con el CSAPA de Verdún (Adicciones Francia), el SPIP de Mosa y el Républicain de Verdún Este, para coorganizar esta velada temática de 18:00 a 21:00 (inscripción obligatoria) en forma de cine-debate sobre el narcotráfico, seguido de un debate con las instituciones presentes.

La Nuit du Droit es una ocasión única para dialogar sin barreras con profesionales del Derecho. Los ricos y variados actos programados para la noche del 2 de octubre tienen como objetivo dar a conocer el Derecho, sus principios, sus instituciones y sus profesiones.

Esperamos contar con la presencia de muchos de ustedes

Inscripción obligatoria por correo electrónico: communic.tj-verdun@justice.fr

Edad mínima: 16 años

