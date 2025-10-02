La nuit du droit – Intelligence artificielle et droit Faculté de droit et science politique Rennes

La nuit du droit – Intelligence artificielle et droit Faculté de droit et science politique Rennes Jeudi 2 octobre, 18h00 Ille-et-Vilaine

Sur inscription

La Nuit du Droit est l’occasion unique qui permet à chacun de discuter sans barrière avec les professionnels du droit

À l’occasion de la **Nuit du Droit 2025, le jeudi 02 octobre**, la Faculté de Droit et de Science politique de l’Université de Rennes a le plaisir de vous convier à une soirée thématique : **Intelligence artificielle et Droit.**

**Au programme :**

Projection, débat, joutes oratoires et musique

♦ À partir de 18h : Accueil

♦ Projection d’un documentaire sur l’Intelligence Artificielle ;

♦ Débat autour du film avec des universitaires, étudiants et professionnels (magistrats, notaires…) ;

♦ Joutes oratoires ;

♦ Interludes musicaux.

https://my.weezevent.com/nuit-du-droit-2025-faculte-de-droit-et-de-science-politique-univ-rennes

Faculté de droit et science politique 9 Rue Jean Macé, 35700 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35064 Ille-et-Vilaine