La nuit du droit – Intelligence artificielle et droit Faculté de droit et science politique Rennes Jeudi 2 octobre, 18h00 Ille-et-Vilaine
Sur inscription
La Nuit du Droit est l’occasion unique qui permet à chacun de discuter sans barrière avec les professionnels du droit
À l’occasion de la **Nuit du Droit 2025, le jeudi 02 octobre**, la Faculté de Droit et de Science politique de l’Université de Rennes a le plaisir de vous convier à une soirée thématique : **Intelligence artificielle et Droit.**
**Au programme :**
Projection, débat, joutes oratoires et musique
♦ À partir de 18h : Accueil
♦ Projection d’un documentaire sur l’Intelligence Artificielle ;
♦ Débat autour du film avec des universitaires, étudiants et professionnels (magistrats, notaires…) ;
♦ Joutes oratoires ;
♦ Interludes musicaux.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-10-02T18:00:00.000+02:00
Fin : 2025-10-02T22:00:00.000+02:00
https://my.weezevent.com/nuit-du-droit-2025-faculte-de-droit-et-de-science-politique-univ-rennes
Faculté de droit et science politique 9 Rue Jean Macé, 35700 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35064 Ille-et-Vilaine