La Nuit du Droit Saverne

jeudi 2 octobre 2025

La Nuit du Droit

133 Grand’rue Saverne Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date et horaire :

Jeudi 2025-10-02 18:00:00

2025-10-02 20:00:00

Date(s) :

2025-10-02

À l’occasion de la nuit du droit, le tribunal judiciaire de Saverne organise un ciné débat, ouvert à toutes et à tous, sur un sujet aussi sensible que fondamental sexualité et consentement, la parole aux ados ! .

133 Grand’rue Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 71 61 51

