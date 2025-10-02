La Nuit du Droit Saverne
La Nuit du Droit Saverne jeudi 2 octobre 2025.
La Nuit du Droit
133 Grand’rue Saverne Bas-Rhin
À l’occasion de la nuit du droit, le tribunal judiciaire de Saverne organise un ciné débat, ouvert à toutes et à tous, sur un sujet aussi sensible que fondamental sexualité et consentement, la parole aux ados ! .
133 Grand’rue Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 71 61 51
