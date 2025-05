La Nuit du Fantastique – Rion-des-Landes, 8 juin 2025 14:00, Rion-des-Landes.

La Nuit du Fantastique Rue de Mâa Rion-des-Landes Landes

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Début : 2025-06-08 14:00:00

2025-06-08

En collaboration avec le Cinéma Z de Rion des Landes, Les Dragoniales vous propose un CINE MARATHON avec la trilogie du Hobbit.

14h Le Voyage inattendu

17h Collation

17h30: La désolation de Smaug

20h15 Repas

21h La bataille des 5 armées

RESERVATION OBLIGATOIRE

Rue de Mâa

Rion-des-Landes 40370 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 19 44 65 contact@lesdragoniales.fr

English : La Nuit du Fantastique

In collaboration with Cinéma Z in Rion des Landes, Les Dragoniales presents a CINE MARATHON featuring the Hobbit trilogy.

2pm: The Unexpected Journey

5pm: Snacks

5:30pm: The Desolation of Smaug

8:15pm: Dinner

9pm: The battle of the 5 armies

RESERVATION REQUIRED

German : La Nuit du Fantastique

In Zusammenarbeit mit dem Cinéma Z in Rion des Landes bietet Les Dragoniales einen CINE MARATHON mit der Hobbit-Trilogie an.

14h:Die unerwartete Reise

17:00 Uhr: Imbiss

17:30 Uhr: Die Verwüstung des Smaug

20:15 Uhr: Mahlzeit

21 Uhr: Die Schlacht der fünf Heere

RESERVIERUNG ERFORDERLICH

Italiano :

In collaborazione con il Cinéma Z di Rion des Landes, Les Dragoniales organizza una CINE MARATHON con la trilogia dello Hobbit.

14.00: Il viaggio inaspettato

17.00: Merenda

17.30: La desolazione di Smaug

20.15: Cena

21.00: La battaglia delle 5 armate

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Espanol : La Nuit du Fantastique

En colaboración con el Cinéma Z de Rion des Landes, Les Dragoniales organiza un MARATÓN DE CINE sobre la trilogía de El Hobbit.

14.00 h: El viaje inesperado

17.00 h: La merienda

17.30 h: La desolación de Smaug

20.15 h: Cena

21:00: La batalla de los 5 ejércitos

RESERVA OBLIGATORIA

L’événement La Nuit du Fantastique Rion-des-Landes a été mis à jour le 2025-05-22 par OT Tartas