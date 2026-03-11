La nuit du film d’archéologie à Bibracte Musée de Bibracte Saint-Léger-sous-Beuvray
La nuit du film d’archéologie à Bibracte Musée de Bibracte Saint-Léger-sous-Beuvray mardi 21 juillet 2026.
La nuit du film d’archéologie à Bibracte
Musée de Bibracte 2 route Jacques-Gabriel Bulliot Saint-Léger-sous-Beuvray Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 22:00:00
fin : 2026-07-21 02:30:00
Date(s) :
2026-07-21
La Nuit du film d’archéologie est une occasion unique de découvrir, en plein air, sur écran géant, un programme de films documentaires archéologiques. .
Musée de Bibracte 2 route Jacques-Gabriel Bulliot Saint-Léger-sous-Beuvray 71990 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 86 52 40 info@bibracte.fr
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English : La nuit du film d’archéologie à Bibracte
L’événement La nuit du film d’archéologie à Bibracte Saint-Léger-sous-Beuvray a été mis à jour le 2026-03-11 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs