La nuit du foot Varennes-sur-Allier
La nuit du foot Varennes-sur-Allier samedi 14 mars 2026.
La nuit du foot
Salle Max Favalelli Varennes-sur-Allier Allier
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
moins de 12 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14
fin : 2026-03-14
Date(s) :
2026-03-14
L’ ASV organise la nuit du foot.
Menu choucroute garnie, fromage, salade, dessert, café et une consommation .
Soirée animée par un DJ
Inscription jusqu’au 1 mars
.
Salle Max Favalelli Varennes-sur-Allier 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 08 57 45 95
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
ASV organizes the soccer night.
Menu: sauerkraut, cheese, salad, dessert, coffee and a drink.
DJ entertainment
Registration until March 1
L’événement La nuit du foot Varennes-sur-Allier a été mis à jour le 2026-02-09 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire