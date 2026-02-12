La nuit du foot

Salle Max Favalelli Varennes-sur-Allier Allier

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

moins de 12 ans

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

2026-03-14

L’ ASV organise la nuit du foot.

Menu choucroute garnie, fromage, salade, dessert, café et une consommation .

Soirée animée par un DJ

Inscription jusqu’au 1 mars

Salle Max Favalelli Varennes-sur-Allier 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 08 57 45 95

English :

ASV organizes the soccer night.

Menu: sauerkraut, cheese, salad, dessert, coffee and a drink.

DJ entertainment

Registration until March 1

L’événement La nuit du foot Varennes-sur-Allier a été mis à jour le 2026-02-09 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire