La nuit du frisson #8 Projection d’un film d’horreur Romans-sur-Isère

La nuit du frisson #8 Projection d’un film d’horreur Romans-sur-Isère vendredi 31 octobre 2025.

La nuit du frisson #8 Projection d’un film d’horreur

20 rue de la Republique Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-31 18:30:00

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-10-31

Quand un idyllique week-end dans une propriété de rêve se transforme en cauchemar !

Vous rêvez d’avoir réellement peur une fois dans votre vie ?

Rendez-vous pour une nuit d’Halloween terrifiante où vous ne tremblerez pas seul(e).

.

20 rue de la Republique Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 72 79 70 mediatheque.beauvoir@valenceromansagglo.fr

English :

When an idyllic weekend on a dream property turns into a nightmare!

Do you dream of being really scared for once in your life?

Join us for a terrifying Halloween night where you won’t be shivering alone.

German :

Wenn ein idyllisches Wochenende auf einem Traumanwesen zum Albtraum wird!

Träumen Sie davon, sich einmal in Ihrem Leben so richtig zu gruseln?

Begeben Sie sich auf eine gruselige Halloween-Nacht, in der Sie nicht allein zittern werden.

Italiano :

Quando un weekend idilliaco in una proprietà da sogno si trasforma in un incubo!

Sognate di essere davvero spaventati per una volta nella vita?

Unitevi a noi per una terrificante notte di Halloween in cui non sarete soli a rabbrividire.

Espanol :

¡Cuando un idílico fin de semana en una propiedad de ensueño se convierte en una pesadilla!

¿Sueña con pasar miedo de verdad por una vez en la vida?

Acompáñenos en una terrorífica noche de Halloween en la que no temblará solo.

L’événement La nuit du frisson #8 Projection d’un film d’horreur Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2025-10-17 par Valence Romans Tourisme