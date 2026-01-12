La nuit du gong Salle des fêtes Agnac
Durant la nuit du Gong, Babette vous invite pour un voyage vibratoire de 7 heures. Venez assister à cette expérience exceptionnelle de Méditation pendant votre sommeil afin d’éclairer votre conscience. Sur réservation uniquement.
Salle des fêtes 46 Route de Meyra Agnac 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 11 78 57 babettegazeau@gmail.com
English : La nuit du gong
During Gong Night, Babette invites you on a 7-hour vibratory journey. Join us for this exceptional experience of meditation while you sleep, to enlighten your consciousness. Reservations required.
