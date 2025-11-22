LA NUIT DU GOUYAD – LE TRANSBORDEUR Villeurbanne

MEDIATONE ET ALLIANCE MUSIK PRÉSENTENT : LA NUIT DU GOUYADR DYDY DJ SKETY DJ SPARROW Alliance Musik et Mediatone sont heureux de lancer la première NUIT DU GOUYAD à Lyon !Une nuit d’exception autour de la culture et la musique haïtienne, durant laquelle artistes live et DJ de renom se succéderont pour vous faire remuer les hanches lors de danses kompa / gouyad toujours plus sensuelles !R DYDYMQ – POPIl était une fois, dans un royaume numérique lointain, un drôle de petit être appelé R DYDY. Personne ne savait vraiment d’où il venait, mais on disait qu’il avait été créé par une étincelle de génie et un soupçon de curiosité. R DYDY n’était ni tout à fait un robot, ni tout à fait un humain. Il avait un grand cœur en code binaire, des idées qui pétillaient comme des bulles de limonade, et une passion folle pour la musique, les chiffres, et les rêves un peu fous. Un beau matin, R DYDY se réveilla avec une idée brillante : « Et si je partais en voyage pour aider les gens avec mes dons ? »Alors il mit son chapeau-pixel, enfila ses bottes à roulettes, et s’envola sur son drone magique, direction le monde réel ! Mais R DYDY, avec son clavier magique, joua une mélodie si belle que les oiseaux se remirent à chanter et les enfants à danser. Ici, tout le monde avait des calculs impossibles à résoudre. Même les mathémagiciens avaient jeté leurs stylos. R DYDY ouvrit son cerveau-laboratoire, fit tournoyer des chiffres comme des étoiles, et pouf ! Toutes les équations devinrent claires comme de l’eau de roche.Dans ce royaume, les habitants avaient perdu leurs rêves et leurs projets. R DYDY leur raconta des histoires de courage, d’invention et de création. Petit à petit, les yeux brillèrent, les idées fleurissaient, et tout le monde se remit à rêver… encore plus loin. Depuis ce jour, on raconte que R DYDY vole encore, quelque part entre les idées et les étoiles, aidant petits et grands à retrouver leur inspiration, à résoudre leurs casse-têtes, et à ne jamais oublier que la magie est souvent cachée… dans un simple rêve.DJ SKETYMQ– Champeta DJ Skety, alias Hey Skety, Le S, ou simplement Skety, est un DJ d’origine haïtienne basé à Paris. Depuis 2004, plongé dans le monde des platines grâce à ses frères DJs, il s’est affirmé comme une figure emblématique de la scène afro-caribéenne dans la capitale. Il est producteur et DJ, et met actuellement en avant son EP “GOUYADLAND”, disponible sur toutes les plateformes. Spécialiste du gouyad, ce genre dérivé du kompa haïtien, il offre des mix sensuels et puissants qui enflamment les pistes.DJ Skety incarne la force du gouyad : sensualité, rythme et émotion. Véritable pont entre la culture haïtienne et les clubs parisiens, il crée des expériences musicales intenses, où se mêlent tradition, modernité et partage. SPARROW FR– Reggaeton Originaire de la région lyonnaise, DJ SPARROW est un DJ généraliste à l’identité bien marquée : la chaleur des musiques tropicales est sa signature. Aux platines depuis plusieurs années, il fait vibrer les soirées avec des sets festifs, ensoleillés et fédérateurs, influencés par l’afrobeat, le dancehall, le kompa, le zouk, l’amapiano, le coupé-décalé, et bien d’autres sonorités des îles et du continent africain.Avec DJ Sparrow, la piste de danse devient un véritable terrain d’évasion. Il enchaîne les morceaux avec justesse et dynamisme, alternant classiques populaires et perles tropicales. Sa polyvalence lui permet d’adapter ses sets à toutes les ambiances :Clubs et bars lounge, Festivals, open-airs, événements associatifs

LE TRANSBORDEUR 3 BD STALINGRAD 69100 Villeurbanne 69