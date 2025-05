La nuit du handicap – Buhl, 14 juin 2025 19:00, Buhl.

Haut-Rhin

La nuit du handicap Place du Marché Buhl Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Samedi 2025-06-14 19:00:00

fin : 2025-06-14 22:30:00

2025-06-14

Créer du lien, briser les clichés, révéler les talents… Les 3 objectifs majeurs de la Nuit du handicap ! Célébré dans 21 villes de France, cet évènement fédérateur vise à sensibiliser au handicap de manière festive et conviviale. ©handicap.fr .

Place du Marché

Buhl 68530 Haut-Rhin Grand Est +33 6 15 64 27 49 nuitduhandicap.buhl@gmail.com

English :

Creating links, breaking down stereotypes, revealing talent? These are the 3 main objectives of Disability Night! Celebrated in 21 towns and cities across France, this unifying event aims to raise awareness of disability in a festive and convivial way

German :

Verbindungen schaffen, Klischees aufbrechen, Talente enthüllen? Das sind die drei Hauptziele der Nacht der Behinderung! Diese Veranstaltung, die in 21 Städten in ganz Frankreich stattfindet, soll auf festliche und gesellige Weise das Bewusstsein für Behinderungen schärfen

Italiano :

Creare legami, abbattere gli stereotipi, rivelare il talento? Questi sono i 3 obiettivi principali della Notte della disabilità! Celebrato in 21 città in tutta la Francia, questo evento unificante mira a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla disabilità in modo festoso e conviviale

Espanol :

Crear vínculos, romper estereotipos, revelar el talento.. Estos son los tres objetivos principales de la Noche de la Discapacidad Celebrado en 21 ciudades de Francia, este acontecimiento unificador pretende sensibilizar sobre la discapacidad de una manera festiva y cordial

L’événement La nuit du handicap Buhl a été mis à jour le 2025-05-19 par Office de tourisme de la Région de Guebwiller