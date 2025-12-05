La Nuit du jeu à La Barben place de Forbin La Barben

La Nuit du jeu à La Barben

Du vendredi 5 au samedi 6 décembre 2025 à partir de 18h30. place de Forbin Espace des Cèdres La Barben Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05 18:30:00

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-05

L’association Le Poin entre 2 chaises vous invite à la Nuit du jeu, en faveur du Téléthon.

Dès vendredi à partir de 18h30, rendez-vous à l’Espace des Cèdres pour une nuit sous le signe du jeu !

Initiez-vous ou venez faire une ou plusieurs partie avec des amis ou en famille.



Samedi, dès 9h Tounoi TCG Lrcana (inscription auprès de Ludotrotteur Salon).

Ensuite, retour des jeux de 14h à minuit !



Une petite restauration sera disponible sur place pendant toute la durée de l’évènement. .

place de Forbin Espace des Cèdres La Barben 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur lepionentre2chaises@gmail.com

English :

You’re wlecome to the game night let’s play !

German :

Der Verein Le Poin entre 2 chaises lädt Sie zur Nacht des Spiels zugunsten des Telethon ein.

Italiano :

L’associazione Le Poin entre 2 chaises vi invita alla Nuit du jeu, a favore di Telethon.

Espanol :

La asociación Le Poin entre 2 chaises le invita a la Nuit du jeu, a beneficio del Telethon.

L’événement La Nuit du jeu à La Barben La Barben a été mis à jour le 2025-11-24 par Office de Tourisme du Massif des Costes