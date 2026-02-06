La Nuit du Jeu avec la Ludo’Perche Nogent-le-Rotrou
La Nuit du Jeu avec la Ludo’Perche Nogent-le-Rotrou samedi 7 mars 2026.
La Nuit du Jeu avec la Ludo’Perche
Salle Simone Signoret Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir
Gratuit
Début : 2026-03-07 13:00:00
fin : 2026-03-07
2026-03-07
La Ludothèque organise la Nuit du Jeu !
De 13h jusqu’au bout de la nuit )
Un évènement pour se retrouver en famille ou entre amis et jouer à des jeux de société: jeux d’association d’idées, jeux de rapidité, jeux de stratégie, etc.
À partir de 7ans I Buvette & pizzas avec Les mains dans l’pétrin.
La Ludothèque organise la Nuit du Jeu !!
Un évènement pour se retrouver en famille ou entre ami·es et jouer à des jeux de société jeux d’association d’idées, jeux de rapidité, jeux de stratégie, jeux de bluff, etc.
A partir de 7ans I Buvette et restauration sur place avec les pizzas maison par Les mains dans l’pétrin.
Salle Simone Signoret à Nogent-le-Rotrou I De 13h jusqu’au bout de la nuit.
On vous attend nombreux pour partager ce bon moment sympathique D .
Salle Simone Signoret Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 9 52 32 07 35
English :
The Ludothèque is organizing Game Night!
From 1pm until the end of the night )
An event to get together with family and friends and play board games: association games, speed games, strategy games, etc.
From 7 years upwards I Refreshments & pizzas with Les mains dans l’pétrin.
