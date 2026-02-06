La Nuit du Jeu avec la Ludo’Perche Nogent-le-Rotrou

La Nuit du Jeu avec la Ludo’Perche

Salle Simone Signoret Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Gratuit

Début : 2026-03-07 13:00:00

fin : 2026-03-07

2026-03-07

La Ludothèque organise la Nuit du Jeu !

De 13h jusqu’au bout de la nuit )

Un évènement pour se retrouver en famille ou entre amis et jouer à des jeux de société: jeux d’association d’idées, jeux de rapidité, jeux de stratégie, etc.

À partir de 7ans I Buvette & pizzas avec Les mains dans l’pétrin.

Salle Simone Signoret Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 9 52 32 07 35

English :

The Ludothèque is organizing Game Night!

From 1pm until the end of the night )

An event to get together with family and friends and play board games: association games, speed games, strategy games, etc.

From 7 years upwards I Refreshments & pizzas with Les mains dans l’pétrin.

