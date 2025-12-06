La Nuit du Jeu Salle des fêtes Cerisiers

La Nuit du Jeu

Salle des fêtes Place de l’Église Cerisiers Yonne

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 15:00:00

fin : 2025-12-07 03:00:00

Date(s) :

2025-12-06

Sens Ludique vous invite à venir découvrir ou redécouvrir une centaine de jeux de société lors de cette nuit du jeu. Buvette et snack sur place. .

Salle des fêtes Place de l’Église Cerisiers 89320 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 60 17 11 40 contact@sensludique.com

