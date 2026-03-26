La Nuit du Jeu Dettwiller
La Nuit du Jeu Dettwiller vendredi 3 avril 2026.
La Nuit du Jeu
Place de l’Église Dettwiller Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-04-03 20:00:00
fin : 2026-04-03
Date(s) :
2026-04-03
Viens en pyjama et apporte ce que tu veux boire et manger pour tenir jusqu’au petit matin.
N’hésite pas à amener un jeu que tu souhaites nous faire découvrir ! .
Place de l’Église Dettwiller 67490 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 02 35 20 laludette67@gmail.com
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English :
L’événement La Nuit du Jeu Dettwiller a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de tourisme de Saverne et sa région