La Nuit du Jeu Salle des fêtes Gron
La Nuit du Jeu Salle des fêtes Gron samedi 7 février 2026.
La Nuit du Jeu
Salle des fêtes 28 Rue des Courois Gron Yonne
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07 15:00:00
fin : 2026-02-07
Date(s) :
2026-02-07
La nuit du jeu se déplace sur les communes du bassin Sénonais. Venez découvrir ou redécouvrir nos jeux de société mis à disposition durant cette longue nuit ludique. Accessible dès 2 ans. Les jeunes de moins de 13 ans doivent être accompagnés. Buvette et snack sur place. .
Salle des fêtes 28 Rue des Courois Gron 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 60 17 11 40 contact@sensludique.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : La Nuit du Jeu
L’événement La Nuit du Jeu Gron a été mis à jour le 2026-01-16 par OT Sens et Sénonais