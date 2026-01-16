La Nuit du Jeu Salle des fêtes Gron

La Nuit du Jeu

Salle des fêtes 28 Rue des Courois Gron Yonne

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 15:00:00

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

La nuit du jeu se déplace sur les communes du bassin Sénonais. Venez découvrir ou redécouvrir nos jeux de société mis à disposition durant cette longue nuit ludique. Accessible dès 2 ans. Les jeunes de moins de 13 ans doivent être accompagnés. Buvette et snack sur place. .

Salle des fêtes 28 Rue des Courois Gron 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 60 17 11 40 contact@sensludique.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La Nuit du Jeu

L’événement La Nuit du Jeu Gron a été mis à jour le 2026-01-16 par OT Sens et Sénonais