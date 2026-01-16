La Nuit du Jeu Salle des fêtes Gron

La Nuit du Jeu

Salle des fêtes 28 Rue des Courois Gron Yonne

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Début : 2026-02-07 15:00:00
La nuit du jeu se déplace sur les communes du bassin Sénonais. Venez découvrir ou redécouvrir nos jeux de société mis à disposition durant cette longue nuit ludique. Accessible dès 2 ans. Les jeunes de moins de 13 ans doivent être accompagnés. Buvette et snack sur place.   .

Salle des fêtes 28 Rue des Courois Gron 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 60 17 11 40  contact@sensludique.com

