La Nuit du Jeu Salle des fêtes Marsangy samedi 27 septembre 2025.

Salle des fêtes Rue de Bourienne Marsangy Yonne

Tarif : 3 EUR

Début : 2025-09-27 15:00:00

2025-09-27

La nuit du jeu se déplace sur les communes du bassin Sénonais. Venez découvrir ou redécouvrir nos jeux de société mis à disposition durant cette longue nuit ludique. Accessibledès 2 ans. Les jeunes de moins de 13 ans doivent être accompagnés. Buvette et snack sur place. .

Salle des fêtes Rue de Bourienne Marsangy 89500 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 60 17 11 40 contact@sensludique.com

