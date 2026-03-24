La Nuit du Jeu

23 Rue de la Mairie Menetou-Salon Cher

Tarif : 2 – 2 – EUR

2

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 14:00:00

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Plongez dans l’univers des jeux vintage lors d’une nuit ludique et conviviale à Menetou-Salon.

Le Cercle des Compagnons d’Oniros vous invite à La Nuit du Jeu , une édition spéciale dédiée aux jeux des années 70, 80 et 90.

Dès 14h, la salle du Caveau à Menetou-Salon devient un espace de découverte et de partage autour des jeux de rôle, jeux de société, jeux de figurines et rétro gaming. Retrouvez des incontournables comme MasterMind ou 1000 Bornes, dans une ambiance conviviale et intergénérationnelle.

L’événement est en accès libre l’après-midi, puis se prolonge en soirée avec une participation demandée de 2€ à partir de 20h. Bar, café et petite restauration sur place pour profiter pleinement de ce moment ludique. 2 .

23 Rue de la Mairie Menetou-Salon 18510 Cher Centre-Val de Loire +33 6 98 56 46 82

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English :

Immerse yourself in the world of vintage games for a fun-filled night in Menetou-Salon.

L’événement La Nuit du Jeu Menetou-Salon a été mis à jour le 2026-03-24 par OT BOURGES