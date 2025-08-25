La nuit du jeu Saint-Ouen-les-Vignes

La nuit du jeu 2026

14 Rue J-Antoine Genty Saint-Ouen-les-Vignes Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-07 16:00:00

fin : 2026-03-07 00:00:00

Date(s) :

2026-03-07

Venez participer à une soirée jeu en famille et entre amis au foyer rural de Saint-Ouen-les-Vignes le samedi 7 mars 2026 de 16h00 à 00h00.

Au programme une panoplie de jeux de société, de jeux de plateau et de jeux de rôles qui raviront les petits comme les grands.

Que vous soyez un fin tacticien ou un aventurier en herbe, cette soirée est l’occasion idéale pour défier d’autres participants, partager vos connaissances.

Pour vous accompagner tout au long de la soirée, L’APE de Saint Ouen les Vignes vous servira gouter, boissons, et repas à la buvette.

Prévoir de la monnaie, pas de carte bancaire.

Soirée placée sous le signe de la convivialité, des jeux et de la bonne humeur. Ne manquez pas cette chance de vous amuser et de rencontrer d’autres passionnés de jeux ! .

14 Rue J-Antoine Genty Saint-Ouen-les-Vignes 37530 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 7 43 40 10 02 espaceviesociale@buldemomes.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Game Night 2026

Come and join us for an evening of games with family and friends at the Saint-Ouen-les-Vignes community centre on Saturday, 7 March 2026, from 4 p.m. to midnight.

L’événement La nuit du jeu 2026 Saint-Ouen-les-Vignes a été mis à jour le 2026-02-11 par OFFICE AMBOISE