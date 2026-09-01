La Nuit du Jeu Salle des fêtes Soucy
samedi 26 septembre 2026 · Salle des fêtes · Soucy
Informations pratiques
Soucy
La Nuit du Jeu
Salle des fêtes Rue Victor Guichard Soucy Yonne
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Tarif de base – plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 15:00:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
La nuit du jeu se déplace sur les communes du bassin Sénonais. Venez découvrir ou redécouvrir nos jeux de société mis à disposition durant cette longue nuit ludique. Accessible dès 2 ans. Les jeunes de moins de 13 ans doivent être accompagnés. Buvette et snack sur place. .
Salle des fêtes Rue Victor Guichard Soucy 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 60 17 11 40 contact@sensludique.com
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English : La Nuit du Jeu
L’événement La Nuit du Jeu Soucy a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Sens et Sénonais