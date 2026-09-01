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AGENDA · Soucy

La Nuit du Jeu Salle des fêtes Soucy

samedi 26 septembre 2026 · Salle des fêtes · Soucy

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Salle des fêtes
Adresse
Rue Victor Guichard
Ville
89100 Soucy
Département
Yonne
Tarif
3 3 3 Tarif de base - plein tarif Tarif de base

Soucy

La Nuit du Jeu

Salle des fêtes Rue Victor Guichard Soucy Yonne

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif de base – plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 15:00:00
fin : 2026-09-26

Date(s) :
2026-09-26

La nuit du jeu se déplace sur les communes du bassin Sénonais. Venez découvrir ou redécouvrir nos jeux de société mis à disposition durant cette longue nuit ludique. Accessible dès 2 ans. Les jeunes de moins de 13 ans doivent être accompagnés. Buvette et snack sur place.   .

Salle des fêtes Rue Victor Guichard Soucy 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 60 17 11 40  contact@sensludique.com

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English : La Nuit du Jeu

L’événement La Nuit du Jeu Soucy a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Sens et Sénonais