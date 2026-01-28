La Nuit du Lièvre à Marigny MAIRIE Marigny

La Nuit du Lièvre à Marigny

MAIRIE 8 PLACE DU CENTRE Marigny Deux-Sèvres

Le Vendredi 30 janvier 2026,la Nuit du Lièvre à Marigny, animation gratuite d’observation de la faune sauvage nocturne !

CAPUCINS ÊTES-VOUS LÀ ?

La Fédération des chasseurs des Deux-Sèvres, vous invite à monter dans un bus, pour participer à un comptage nocturne avec son équipe technique !

Animation pour tous et gratuite !

Observez les animaux sauvages près de chez-vous, comme jamais vous ne l’auriez imaginé ! Souvenirs garantis, à vivre en famille !

Le Vendredi 30 janvier 2026, 19H à MARIGNY.

Inscriptions obligatoires et renseignements au 05 49 25 05 00 !

Organisé en partenariat avec l’ACCA de MARIGNY. .

MAIRIE 8 PLACE DU CENTRE Marigny 79360 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 25 05 00 contact@chasse-79.com

