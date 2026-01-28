La Nuit du Lièvre à Marigny MAIRIE Marigny
La Nuit du Lièvre à Marigny
MAIRIE 8 PLACE DU CENTRE Marigny Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Le Vendredi 30 janvier 2026,la Nuit du Lièvre à Marigny, animation gratuite d’observation de la faune sauvage nocturne !
CAPUCINS ÊTES-VOUS LÀ ?
La Fédération des chasseurs des Deux-Sèvres, vous invite à monter dans un bus, pour participer à un comptage nocturne avec son équipe technique !
Animation pour tous et gratuite !
Observez les animaux sauvages près de chez-vous, comme jamais vous ne l’auriez imaginé ! Souvenirs garantis, à vivre en famille !
Le Vendredi 30 janvier 2026, 19H à MARIGNY.
Inscriptions obligatoires et renseignements au 05 49 25 05 00 !
Organisé en partenariat avec l’ACCA de MARIGNY. .
MAIRIE 8 PLACE DU CENTRE Marigny 79360 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 25 05 00 contact@chasse-79.com
