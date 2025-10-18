LA NUIT DU MUSIC HALL – LE CUBE Villenave D Ornon

samedi 18 octobre 2025.

Début : 2025-10-18 à 20:30. Tarif : – euros.

Présentation des artistes? Adrian Kill – Magicien international, demi-finaliste d’Incroyable Talent et Champion de France de magie, Adrian vous entraîne dans le monde magique des cocktails.?Alice Lutin – Artiste aérienne de renommée mondiale, vue dans Fort Boyard dans le rôle de la bohémienne, Alice défie les lois de la gravité avec grâce et intensité.?Théo Scarito – Jongleur prodige du diabolo, ancien artiste du Cirque du Soleil, il repousse les limites de la dextérité avec des performances à couper le souffle.?Yurgen & Florette – Ce duo franco-britannique complètement déjanté mêle magie comique et absurdité pour un moment de rire et de surprise garanti.?Jean-Philippe Atchoum – Le Roi du Latex ! Un spectacle magique, hilarant et visuel mêlant sculptures sur ballons, illusions bluffantes et humour décapant !?Duo Evazio – Ce couple de magiciens vous transporte avec des grandes illusions originales, fusionnant danse, mystère et élégance dans des numéros unique en son genre.?Harmony Cabaret – Troupe professionnelle de la région bordelaise, Harmony Cabaret brille sur scène avec des chorégraphies modernes et percutantes qui enflamment le public.

LE CUBE Chemin de Cadaujac 33140 Villenave D Ornon 33