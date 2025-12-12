LA NUIT DU PRINTEMPS ZENITH TOULOUSE METROPOLE Toulouse

LA NUIT DU PRINTEMPS

ZENITH TOULOUSE METROPOLE 11 Avenue Raymond Badiou Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 23 – 23 – 39 EUR

Début : 2026-03-27 20:30:00

fin : 2026-03-27 23:00:00

2026-03-27

L’évènement phare du Printemps du Rire ! Une nuit inoubliable où la bonne humeur est toujours au rendez-vous ! Rendez-vous avec la crème de la crème des artistes du rire en tous genres.

Profitez de 2h30 de rires avec une dizaine d’artistes renommés, des surprises, et des maîtres de cérémonie exceptionnels pour orchestrer cette folle soirée où rire est le maitre mot ! L’évènement se veut populaire et chaleureux, plein de surprises avec une programmation de qualité, bref… Tout ce qu’il faut pour passer une excellente soirée !

Pour cette édition 2026, la soirée est animée par Caroline Estremo & Les Coquettes avec Alex Ramirès, Didier Bénureau, Juliette Clocher, Lola Dubini, Matthieu Nina, PV & Charlie haid.

Plus de détails sur le site internet du festival.

English :

The flagship event of Printemps du Rire! An unforgettable night of good humor! Rendezvous with the crème de la crème of laughter artists of all kinds.

