La nuit du Rock’n Roll Hinsbourg
La nuit du Rock’n Roll
1 Rue Belle Vue Hinsbourg Bas-Rhin
Début : Samedi 2025-10-18 19:00:00
fin : 2025-10-18 23:00:00
2025-10-18
Soirée avec une initiation gratuite au rock’n roll et orchestre Shakin’cats. Restauration sur place.
Venez passer une soirée Rock’n Roll !
Au programme inititation gratuite au rock’n roll, orchestre shakin’cats, show de rock acrobatique !
Restauration sur place .
1 Rue Belle Vue Hinsbourg 67290 Bas-Rhin Grand Est +33 6 10 44 07 94 dhyana-daniele.b@hotmail.fr
English :
Evening with free rock’n roll initiation and Shakin’cats band. Catering on site.
German :
Abendveranstaltung mit einer kostenlosen Einführung in den Rock’n Roll und dem Orchester Shakin’cats. Verpflegung vor Ort.
Italiano :
Una serata con introduzione gratuita al rock’n’roll e all’orchestra Shakin’cats. Catering in loco.
Espanol :
Una velada de iniciación gratuita al rock’n’roll con la orquesta Shakin’cats. Catering in situ.
L’événement La nuit du Rock’n Roll Hinsbourg a été mis à jour le 2025-09-16 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre