La nuit du Rock’n Roll Hinsbourg

La nuit du Rock’n Roll Hinsbourg samedi 18 octobre 2025.

La nuit du Rock’n Roll

1 Rue Belle Vue Hinsbourg Bas-Rhin

Début : Samedi 2025-10-18 19:00:00

fin : 2025-10-18 23:00:00

2025-10-18

Soirée avec une initiation gratuite au rock’n roll et orchestre Shakin’cats. Restauration sur place.

Venez passer une soirée Rock’n Roll !

Au programme inititation gratuite au rock’n roll, orchestre shakin’cats, show de rock acrobatique !

Restauration sur place .

1 Rue Belle Vue Hinsbourg 67290 Bas-Rhin Grand Est +33 6 10 44 07 94 dhyana-daniele.b@hotmail.fr

English :

Evening with free rock’n roll initiation and Shakin’cats band. Catering on site.

German :

Abendveranstaltung mit einer kostenlosen Einführung in den Rock’n Roll und dem Orchester Shakin’cats. Verpflegung vor Ort.

Italiano :

Una serata con introduzione gratuita al rock’n’roll e all’orchestra Shakin’cats. Catering in loco.

Espanol :

Una velada de iniciación gratuita al rock’n’roll con la orquesta Shakin’cats. Catering in situ.

