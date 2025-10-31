La nuit du shopping Châteaugiron
La nuit du shopping Châteaugiron vendredi 31 octobre 2025.
La nuit du shopping
Châteaugiron Ille-et-Vilaine
L’association des commerçants Castel Activ’ organise La nuit du shopping le vendredi 31 octobre à partir de 17h30 dans le centre ville de Châteaugiron.
La nuit du shopping s’articule autour de plusieurs animations (pour halloween)
– Jeu puzzle
– Distribution de bonbons
– Stand crêpes, galettes saucisses et vin chaud
– Selfieborne pour immortaliser vos déguisements .
Châteaugiron 35410 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 37 89 02
