La nuit du shopping Châteaugiron

L’association des commerçants Castel Activ’ organise La nuit du shopping le vendredi 31 octobre à partir de 17h30 dans le centre ville de Châteaugiron.

La nuit du shopping s’articule autour de plusieurs animations (pour halloween)

– Jeu puzzle

– Distribution de bonbons

– Stand crêpes, galettes saucisses et vin chaud

– Selfieborne pour immortaliser vos déguisements .

Châteaugiron 35410 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 37 89 02

