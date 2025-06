La Nuit du Théâtre – Compagnie du Café-Théâtre Compagnie du Café-Théâtre Nantes 27 septembre 2025 23:30

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-27 23:30 –

Gratuit : non 15 € le spectacle ou 35 € le Pass 3 spectacles 15 € le spectacle ou 35 € le Pass 3 spectacles (parmi les 11 théâtres) Billetterie sur nuitdutheatre.fr Tout public

Au programme de la Compagnie du Café-Théâtre : Samedi 27 septembre 2025 à 23h (grande salle) : »Stand Up La Compagnie ! »- Plateau d’humourPréparez-vous à vous régaler pendant une heure de rire avec ces stand-uppers qui se succèderont sur scène. Alors, êtes-vous prêts à vous laisser emporter par les rires de ces humoristes nés avec un micro dans les mains ?De et avec Nora Mahour, Raphaël Wilmes et Hugo Le VanDurée : 1h Samedi 27 septembre 2025 à 23h30 (petite salle) : »Morgane Delamare : Felicidad ! » – HumourDu dynamisme, un sourire franc et des yeux pétillants : vous êtes sur le point de plonger dans l’univers de Morgane et attention aux éclaboussures de joie de vivre !De et avec Morgane DelamareDurée : 1h15 Retrouvez tout le programme de la Nuit du Théâtre sur nuitdutheatre.fr

Compagnie du Café-Théâtre Centre-ville Nantes 44000

02 40 89 65 01 http://www.nantes-spectacles.com infos@lacompagnieducafetheatre.fr https://www.nuitdutheatre.fr/