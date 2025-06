La Nuit du Théâtre – La Fabrique à Impros Fabrique à Impros (La) Nantes 27 septembre 2025 21:30

Gratuit : non 15 € le spectacle ou 35 € le Pass 3 spectacles 15 € le spectacle ou 35 € le Pass 3 spectacles (parmi les 11 théâtres) Billetterie sur nuitdutheatre.fr Tout public

Au programme de La Fabrique à Impros : Samedi 27 septembre 2025 à 21h30 : »C’était écrit » – Comédie romantique spontanéeL’amour est partout… même là où on l’attend le moins.De La Fabrique à ImprosAvec Sandra Mestrude, Prune des Bois, Aurélien Daunay, Kévin GueguenDurée : 1h15 Samedi 27 septembre 2025 à 23h30 : »Riri, Fifi et Sylvain » – Théâtre spontanéIl faut que je vous avoue un truc…Riri, Fifi et Sylvain sont trois amis d’enfance. Ils ont des tas de souvenirs en commun. Ils partent souvent en vacances ensemble et sont liés à la vie, à la mort. Sauf Riri, qui est un robot espion envoyé par des extra-terrestres pour recueillir des informations sur l’espèce humaine…De et avec Guillaume Boit Aurélien Daunay Kevin GueguenDurée : 1h15 Retrouvez tout le programme de la Nuit du Théâtre sur nuitdutheatre.fr

Fabrique à Impros (La) Centre-ville Nantes 44000

https://lafabriqueaimpros.com/ https://www.nuitdutheatre.fr/