La Nuit du Théâtre – Théâtre 100 Noms Théâtre 100 Noms Nantes 27 septembre 2025 21:30

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-27 21:30 –

Gratuit : non 15 € le spectacle ou 35 € le Pass 3 spectacles 15 € le spectacle ou 35 € le Pass 3 spectacles (parmi les 11 théâtres) Billetterie sur nuitdutheatre.fr Tout public

Au programme du Théâtre 100 Noms : Samedi 27 septembre 2025 à 21h30 : »Les Faux British » – Comédie familialeLa comédie catastrophe aux millions de spectateurs !De Henry Lewis, Jonathan Sayer et Henry ShieldsAvec François Aubineau, Julien Bourdel, Laureline Lejeune, Florent Longépé, Régis Mazery, Isabelle Parodi, Alexandre SibirilDurée : 1h30 Samedi 27 septembre 2025 à 23h30 : »La guerre des Émeus » – Théâtre contemporain/ComédieUn comédie grinçante sur l’absurdité de la guerre.De et avec Antoine Lefrère et Florent OulkaïdDurée : 1h15 Dimanche 28 septembre 2025 à 1h30 du matin : »La famille Bijoux : Goodbye Marie-Jo » – Théâtre musical/HumourUn spectacle burlesque et musical à mourir de rire.D’Emmanuelle Burini, Marie Rechner, Anthony Boulch’, Clément PouillotAvec Emmanuelle Burini, Anthony Boulch’, Clément PouillotDurée : 1h15 Retrouvez tout le programme de la Nuit du Théâtre sur nuitdutheatre.fr

Théâtre 100 Noms Île de Nantes Nantes 44200

02 28 20 01 00 http://theatre100noms.com/ https://www.nuitdutheatre.fr/