La Nuit du Théâtre – Théâtre Beaulieu Théâtre Beaulieu Nantes 27 septembre 2025 23:30

Gratuit : non 15 € le spectacle ou 35 € le Pass 3 spectacles 15 € le spectacle ou 35 € le Pass 3 spectacles (parmi les 11 théâtres) Billetterie sur nuitdutheatre.fr Tout public

Au programme du Théâtre Beaulieu : Samedi 27 septembre 2025 à 23h30 : »Toc Toc » – ComédieUne comédie survitaminée drôle et décalée.Dans la salle d’attente du docteur Stern, éminent neuropsychiatre de renommée mondiale, six patients atteints de TOC (Troubles obsessionnels compulsifs) ont pris rendez-vous depuis des mois et l’attendent impatiemment.De Laurent BaffieDurée : 1h40 Retrouvez tout le programme de la Nuit du Théâtre sur nuitdutheatre.fr

Théâtre Beaulieu Île de Nantes Nantes 44200

http://www.theatrebeaulieu.fr https://www.nuitdutheatre.fr/