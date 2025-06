La Nuit du Théâtre – Théâtre de poche Graslin Théâtre de Poche Graslin – TPG Nantes 27 septembre 2025 21:30

Gratuit : non 15 € le spectacle ou 35 € le Pass 3 spectacles 15 € le spectacle ou 35 € le Pass 3 spectacles (parmi les 11 théâtres) Billetterie sur nuitdutheatre.fr Tout public

Au programme du Théâtre de poche Graslin : Samedi 27 septembre 2025 à 21h30 : »Les Fous Alliés » – Comédie/Humour noirAvec mauvaise foi, lâcheté, hypocrisie, ils échangent sur l’amour, l’amitié, la mort, la famille … pour le meilleur du rire !Avec Vincent Cordier et Fabrice PannetierDurée : 1h20 Samedi 27 septembre 2025 à 23h30 : »Victor Hugo.at n° 1 du Rap Français » – Seul en scène de et avec BartSi Victor Hugo avait vécu de nos jours, il aurait le meilleur des rappeurs.De et avec Barthélémy HéranDurée : 1h20 Dimanche 28 septembre 2025 à 1h30 du matin :Cadavre exquis – Comédie absurdeDrôle, dynamique et déjanté ! La première comédie écrite sous forme de cadavre exquis…Avec Elisa Birsel et Matthieu LavioletteDurée : 1h10 Retrouvez tout le programme de la Nuit du Théâtre sur nuitdutheatre.fr

Théâtre de Poche Graslin – TPG Centre-ville Nantes 44000

02 40 47 34 44 http://www.theatredepochegraslin.fr accueil@theatredepochegraslin.fr https://www.nuitdutheatre.fr/