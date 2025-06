La Nuit du Théâtre – Théâtre du Cyclope Théâtre du Cyclope Nantes 27 septembre 2025 23:30

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-27 23:30 –

Gratuit : non 15 € le spectacle ou 35 € le Pass 3 spectacles 15 € le spectacle ou 35 € le Pass 3 spectacles (parmi les 11 théâtres) Billetterie sur nuitdutheatre.fr Tout public

Au programme du Théâtre du Cyclope : Samedi 27 septembre 2025 à 21h30 : »L’Affaire du Grand Méchant Loup » – Conte pour adulteLa véritable histoire du Petit Chaperon Rouge enfin dévoilé, dans un récit de procès aussi fou que palpitant.De et avec Mr MoucheDurée : 1h Samedi 27 septembre 2025 à 23h30+ Dimanche 28 septembre 2025 à 1h30 du matin : »Cure de Thalassoésie » – Spectacle théâtral pour toute la familleUn spectacle léger sur l’art de se faire du bien grâce à la poésie, ou comment soigner les maux par les mots.Avec Élodie Retière & Rémi LelongDurée : 50 min. Retrouvez tout le programme de la Nuit du Théâtre sur nuitdutheatre.fr

Théâtre du Cyclope Nantes 44000

02 51 86 45 07 https://www.theatreducyclope.com https://www.nuitdutheatre.fr/