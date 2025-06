La Nuit du Théâtre – Théâtre du Sphinx Théâtre du Sphinx Nantes 27 septembre 2025 21:30

Gratuit : non 15 € le spectacle ou 35 € le Pass 3 spectacles 15 € le spectacle ou 35 € le Pass 3 spectacles (parmi les 11 théâtres) Billetterie sur nuitdutheatre.fr Tout public

Au programme du Théâtre du Sphinx : Samedi 27 septembre 2025 à 21h30 : »La Boucle » – Comédie existentielleVincent a une femme, une maîtresse, un enfant surdoué, un chien et une mère à l’EHPAD. Il fait partie du camp des gagnants et entend bien y rester, jusqu’au jour où il croise le chemin d’une désespérée : Isabelle.De Patrice QuelardAvec Romaric Dubreuil et Nancy SeguraDurée : 1h20 Samedi 27 septembre 2025 à 23h30 : »Quelles vies ! » – One man show de et avec Tim SolacDès l’enfance, Tim n’a qu’un rêve: devenir danseur. Le jeune garçon va tout faire pour que son rêve se réalise.Durée : 1h15 Retrouvez tout le programme de la Nuit du Théâtre sur nuitdutheatre.fr

Théâtre du Sphinx Centre-ville Nantes 44000

06 84 49 86 92 http://www.theatredusphinx.com contact@theatredusphinx.com https://www.nuitdutheatre.fr/