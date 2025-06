La Nuit du Théâtre – Théâtre Krapo Roy Théâtre Krapo Roy Nantes 27 septembre 2025 23:30

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-27 23:30 –

Gratuit : non 15 € le spectacle ou 35 € le Pass 3 spectacles 15 € le spectacle ou 35 € le Pass 3 spectacles (parmi les 11 théâtres) Billetterie sur nuitdutheatre.fr Tout public

Au programme du Théâtre Krapo Roy : Samedi 27 septembre 2025 à 21h30 : »Mob’Kat – À la poursuite des jambes maudites » – Théâtre musical/HumourUn racontar musical Swamp’O’Billy complètement flingué !De et avec Mô-King Bird (Sébastien blond)Durée : 1h Samedi 27 septembre 2025 à 23h30 : »Pygmalion (ou presque…) – Théâtre contemporainUn seul en scène (presque) comme les autres, qui nous parle d’échange.Durée : 1h15 Dimanche 28 septembre 2025 à 1h30 du matin : »Conseils pour une jeune épouse » – Théâtre contemporain/SatireUne conférence satirique qui tourne en ridicule les préceptes de »bonnes épouses » et de « femmes parfaites ».De Marion AubertAvec Audrey Loizel et Mégane PuillandreDurée : 1h Retrouvez tout le programme de la Nuit du Théâtre sur nuitdutheatre.fr

Théâtre Krapo Roy Centre-ville Nantes 44000

http://www.kraporoy.fr https://www.nuitdutheatre.fr/