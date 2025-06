La Nuit du Théâtre – Théâtre Rue de Belleville Théâtre de la rue de belleville Nantes 27 septembre 2025 23:30

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-27 23:30 –

Gratuit : non 15 € le spectacle ou 35 € le Pass 3 spectacles 15 € le spectacle ou 35 € le Pass 3 spectacles (parmi les 11 théâtres) Billetterie sur nuitdutheatre.fr Tout public

Au programme du Théâtre Rue de Belleville : Samedi 27 septembre 2025 à 21h30 : »Sosie » – ComédieUne histoire de voisinage peu commune inspirée de faits réels.De Rémi de VosAvec Mathilde Banderly, Régis Flores, Flore Vannier-Moreau, Mehdi Lecourt et Thomas FazioDurée : 1h25 Samedi 27 septembre 2025 à 23h30 : »Agamemnon – À mon retour du supermarché j’ai flanqué une raclée à mon fils » – Théâtre contemporainAprès avoir rempli trois caddies de choses incohérentes et qu’il déteste, un père de famille disjoncte.De Rodrigo GarciaAvec Sébastien LandryDurée : 1h Dimanche 28 septembre 2025 à 1h30 du matin : »Monsieur Malaussène au théâtre » – Théâtre contemporainToute la saga Malaussène concentrée en une heure et un seul comédien. Un tête-à-tête entre un père et son futur bébé. Une fable sur la vie.De Daniel PennacAvec Régis FloresDurée : 1h10 Retrouvez tout le programme de la Nuit du Théâtre sur nuitdutheatre.fr

Théâtre de la rue de belleville Nantes 44100