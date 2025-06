La Nuit du Théâtre – TNT TNT – Terrain Neutre Théâtre Nantes 27 septembre 2025 21:30

Gratuit : non 15 € le spectacle ou 35 € le Pass 3 spectacles (parmi les 11 théâtres) Billetterie sur nuitdutheatre.fr Tout public

Au programme du TNT : Samedi 27 septembre 2025 à 21h30 : »Coeurs en crise » – Théâtre/Amour/TourmenteÀ travers un jeu authentique et ancré dans le présent, les deux acteurs incarnent ces quatre personnages avec sincérité, ouvrant ainsi une réflexion percutante sur le couple et interrogeant les modèles traditionnels.De Claude CottineauAvec Antoine Laroye et Caroline SauleDurée : 1h Samedi 27 septembre 2025 à 23h30 : »Karine & Tony » – Théâtre/Humour /NostalgieDes années 1990 aux années 2010, de Nirvana à Lady Gaga, de la cour du lycée aux « afterworks », deux comédiens racontent l’histoire de Karine et Tony.De et avec Aurélien Mallard et Céline Lemarie / Incartage CieDurée : 1h30 Retrouvez tout le programme de la Nuit du Théâtre sur nuitdutheatre.fr

TNT – Terrain Neutre Théâtre Centre-ville Nantes 44000

02 40 12 12 28 https://www.tntheatre.com https://www.nuitdutheatre.fr/