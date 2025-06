La Nuit du VAN – Lancement festif du Voyage à Nantes 2025 – Nantes Centre et Quartiers Nantes 28 juin 2025 18:00

Samedi 28 juin 2025 – Inauguration à 18h, place Royale. Concerts, expositions, musées en entrée libre, les Tables de Nantes en fête… Chaque année, La Nuit du VAN invite à la découverte des nouvelles œuvres de l’édition estivale du Voyage à Nantes avec des interventions artistiques dans divers lieux de la ville. Pour cette édition 2025, placée sous le signe de l’étrangeté, la soirée s’annonce particulièrement surprenante, fantastique, mais aussi gourmande, festive et conviviale. Ainsi, pour cette nuit unique, Le Voyage à Nantes — avec la complicité du Lieu Unique et de Trempo — convoque un florilège d’artistes aussi singuliers qu’insolites, bizarres, entraînants et chaloupants… La grande fête du Voyage à Nantes ne serait pas complète sans de belles tablées, des mets délicieux et créatifs, des boissons revigorantes et incarnées. Pour cela, une cinquantaine d’adresses des Tables de Nantes forment d’éphémères Food Hall pour régaler les convives avec des milliers de petits plats vendus entre 2 € et 10 €. Du cours Cambronne au square Daviais, jusqu’au cours Saint-Pierre, les places de Nantes invitent aux plus belles des agapes. Avec La Nuit du VAN 2025, embarquez pour un étrange été, à Nantes. Découvrez le programme en ligne

