La Nuit du Vinsobres
Ruelles du village
Vinsobres
18 juillet 2025

Drôme

La Nuit du Vinsobres Ruelles du village Le Village Vinsobres Drôme

Tarif : – –

Date :

Début : Vendredi 2025-07-18

fin : 2025-07-18

Date(s) :

2025-07-18

Retrouvez les vignerons de Vinsobres pour la 5ème édition de « La Nuit du Vinsobres » une soirée de dégustation de vin dans les ruelles du village !

Ruelles du village Le Village

Vinsobres 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 60 45 comite-vignerons-vinsobres@orange.fr

English :

Join the Vinsobres winemakers for the 5th edition of « La Nuit du Vinsobres »: an evening of wine tasting in the village streets!

German :

Treffen Sie die Winzer von Vinsobres für die 5. Ausgabe von « La Nuit du Vinsobres »: ein Abend mit Weinproben in den Gassen des Dorfes!

Italiano :

Unitevi ai viticoltori di Vinsobres per la quinta edizione de « La Nuit du Vinsobres »: una serata di degustazione di vini nelle stradine del villaggio!

Espanol :

Únase a los viticultores de Vinsobres en la 5ª edición de « La Nuit du Vinsobres »: ¡una velada de degustación de vinos por las callejuelas del pueblo!

