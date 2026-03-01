La Nuit du Volley LANNEMEZAN Lannemezan

La Nuit du Volley

LANNEMEZAN Au gymnase municipal Lannemezan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27 19:00:00

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

Tournoi mixte en 4×4 15 équipes maximum, 2 filles par équipe minimum. Tarif 8€ par joueur, 1 gourde offerte.

Tournoi réservé aux licencié(e)s. Inscription uniquement par sms au 06 86 33 61 48 avant le 23 mars.

Ouvert au public, entrée gratuite.

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LANNEMEZAN Au gymnase municipal Lannemezan 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 86 33 61 48

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English :

Mixed 4×4 tournament: maximum 15 teams, minimum 2 girls per team. Price: 8? per player, 1 water bottle free.

Tournament reserved for licensed players. Registration only by sms to 06 86 33 61 48 before March 23.

Open to the public, free entry.

L’événement La Nuit du Volley Lannemezan a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65