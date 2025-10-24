LA NUIT EN ENFER DU CINEMED Montpellier

Nobles gens et gentes dames, parez-vous de vos plus cauchemardesques déguisements, maquillages et autres cosplays… Et retrouvons-nous en cette douce nuit d’horreur pour l’incontournable Nuit en Enfer du Cinemed !

Nobles gens et gentes dames, parez-vous de vos plus cauchemardesques déguisements, maquillages et autres cosplays… Et retrouvons-nous en cette douce nuit d’horreur pour l’incontournable Nuit en Enfer du Cinemed !

Tout au long de la soirée, les membres de la secte Oblik vous feront transiter de la folie à la terreur jusqu’à un état de grâce que seul le 666ème café de la nuit peu procurer. Soirée en partenariat avec l’association Oblik, le site Culturopoing et Artus Films.

RÉÉDITIONS, INÉDITS, AVANT PREMIÈRES, CONCOURS DE DÉGUISEMENTS…

Toute la nuit, buffet participatif NOUS COMPTONS SUR VOUS POUR LE SOLIDE

(votre survie en dépend) ! Sur place, inscrivez vos créations culinaires au concours du plat le plus halloweenesque et tentez de remporter des films édités par Artus films. Sucré, salé, faites-vous et faites-nous plaisir rien que du beau, du bon, du fait main (et, si possible, pré-découpé) à partager au clair de Lune entre les séances. Le cinéma offre thé, café et diverses boissons fraîches (et saines) ainsi que, pour les plus courageux, les croissants, au petit matin (blême)

Tarif unique 25 € (ou 5 Yoot)

prévente à Utopia à partir du 15 octobre directement au guichet du cinéma,

paiement uniquement en chèque ou espèces !

PROGRAMME INTERDIT AUX MOINS DE 16 ANS .

5 Avenue du Docteur Pezet Montpellier 34090 Hérault Occitanie

English :

Friday October 24th, from 8pm until the wee hours of the morning?

Ladies and gentlemen, don your nightmarish costumes, make-up and cosplays? And let?s meet again on this sweet night of horror for Cinemed?s not-to-be-missed Nuit en Enfer!

German :

Am Freitag, den 24. Oktober, von 20 Uhr bis zum frühen Morgen?

Edle Herren und Damen sollten sich mit ihren alptraumhaftesten Verkleidungen, Schminke und Cosplays schmücken Und dann treffen wir uns in dieser lauen Horrornacht zur obligatorischen Cinemed-Nacht in der Hölle!

Italiano :

Venerdì 24 ottobre, dalle 20.00 fino alle prime ore del mattino?

Signore e signori, indossate i vostri costumi, trucchi e cosplay da incubo? E riunitevi in questa dolce notte dell’orrore per l’imperdibile Nuit en Enfer di Cinemed!

Espanol :

El viernes 24 de octubre, desde las 8 de la tarde hasta altas horas de la madrugada?

Señoras y señores, pónganse sus disfraces, maquillajes y cosplays de pesadilla? Y reúnanse en esta dulce noche de terror en la ineludible Nuit en Enfer de Cinemed

