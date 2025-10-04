La nuit et le jeux Bibliothèque municipale de GORCY Gorcy

La nuit et le jeux Samedi 4 octobre, 09h00 Bibliothèque municipale de GORCY Meurthe-et-Moselle

La nuit et le jeu : Tapis nours – pour les enfants de 0 à 5 ans

Un moment tout en douceur pour les tout-petits : installez-vous sur le tapis nours et laissez-vous guider par une lecture kamishibaï interactive, où l’enfant devient le héros de l’histoire. Après cette aventure imaginaire, partagez un petit déjeuner convivial tout en découvrant les trésors de la bibliothèque.

Bibliothèque municipale de GORCY 59 RUE JEANNE D’ARC 54730 GORCY Gorcy 54730 Meurthe-et-Moselle Grand Est

